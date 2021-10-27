Хави привёл «Аль-Садд» к клубному рекорду

Испанский специалист Хави Эрнандес, который возглавляет «Аль-Садд», привел команду к клубному рекорду. Как информирует газета Marca, команда не проигрывает на протяжении 34 матчей в национальном чемпионате.

Легендарный футболист каталонской «Барселоны» возглавляет катарский коллектив с 2019 года. Под его руководством «Аль-Садд» становился чемпионом страны.

До работы тренером Хави сыграл за катарскую команду 82 поединка и отметился 21 голом.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к испанскому специалисту со стороны «Барселоны». «Сине-гранатовые» рассматривают Эрнандеса в качестве альтернативы голландцу Рональду Куману.