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Чемпионат Испании. Ла Лига

Уткин снова станет комментатором

26 Октября 2021 • 19:47 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Атлетик Б
31.10 22:00

Известный комментатор Василий Уткин объявил о возвращении в телеэфир.

«Я договорился о сотрудничестве с Оkkо», - написал Василий Уткин в «Телеграме». По его словам, 31 октября он будет комментировать дерби басков, «Реал Сосьедад» против «Атлетика» в паре с Артёмом Борисовым. Начало матча в 23:00 по московском времени.

При этом Уткин не указал, будет ли данный матч единичной практикой либо речь идет о постоянном сотрудничестве.

Напомним, что Уткин, который специализируется на испанском футболе ушёл с «Матч ТВ» в феврале 2016 года и с тех пор практически не появлялся в телевизионном эфире.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
только не мясо
26 Октября 2021 в 19:55
Комментатор он от Бога - тут слов нет... Это не шмурновышнякинычерданцевынагучевы - имхо
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27.10  20:00 Мальорка ... Севилья 5.6 3.75 1.68
27.10  21:00 Бетис ... Валенсия 1.73 3.95 4.8
27.10  21:00 Леванте ... Атлетико М 6 3.95 1.62
27.10  22:30 Реал Мадрид ... Осасуна 1.46 4.9 6.6
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