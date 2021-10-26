Уткин снова станет комментатором

Известный комментатор Василий Уткин объявил о возвращении в телеэфир.

«Я договорился о сотрудничестве с Оkkо», - написал Василий Уткин в «Телеграме». По его словам, 31 октября он будет комментировать дерби басков, «Реал Сосьедад» против «Атлетика» в паре с Артёмом Борисовым. Начало матча в 23:00 по московском времени.

При этом Уткин не указал, будет ли данный матч единичной практикой либо речь идет о постоянном сотрудничестве.

Напомним, что Уткин, который специализируется на испанском футболе ушёл с «Матч ТВ» в феврале 2016 года и с тех пор практически не появлялся в телевизионном эфире.