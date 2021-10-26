«Реал» предложит новый контракт Кроосу

Немецкий полузащитник Тони Кроос может получить новый трудовой договор в мадридском «Реале», об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям испанских журналистов, стороны вступили в переговоры и обсуждают пролонгацию сделки на два года. Срок действующего соглашения между сторонами рассчитан до середины 2023 года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Тони с Туманного Альбиона. В трансфере Крооса заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Немец выступает за «сливочных» с июля 2014 года. В текущем розыгрыше Ла Лиги 31-летний полузащитник провел две встречи.