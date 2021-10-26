Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 372 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в испанском гранде

26 Октября 2021 • 09:03 Комментировать

Очередной нападающий попал в сферу интересов французского «ПСЖ», подыскивающего замену форварду Килиану Мбаппе, которого сватают в мадридский «Реал».

По сообщениям Todofichajes, в сфере интересов парижского гранда находится бразилец Винисиус Жуниор. Если Мбаппе переедет на «Сантьяго Бернабеу», то «ПСЖ» предпримет попытку договориться с «королевским» клубом о переходе Жуниора.

Срок трудового договора Винисиуса с мадридцами рассчитан до лета 2025 года, а его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Ла Лиги 21-летний нападающий сыграл девять матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.

«ПСЖ» нашёл нападающего, который заменит Мбаппе

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.10  20:00 Алавес ... Эльче 2.36 3.05 3.45
26.10  22:00 Эспаньол ... Атлетик Б 2.9 3.05 2.75
26.10  22:30 Вильярреал ... Кадис 1.4 4.9 8.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Октября
10:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложит новый контракт Кроосу
09:52 · Испания. Ла Лига
Фелиш рассказал, чего не хватает «Атлетико»
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Бавария» хотят подписать Френки де Йонга
09:03 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в испанском гранде
08:43 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» может уволить Эмери
08:19 · Испания. Ла Лига
Модрич провёл 400 матчей за «Реал»
25 Октября
23:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» требует скидку на Морату 1 слухи
23:57 · Испания. Ла Лига
«Сельта» в большинстве разгромила «Хетафе» 1
23:27 · Испания. Ла Лига
​Облак оказался третьим иностранцем по количеству поединков за «Атлетико» 1
22:51 · Испания. Ла Лига
Винисиус мог перейти в «Барселону» 1
21:57 · Испания. Ла Лига
«Команда без ног и головы» - Мирамонтес жёстко прошёлся по «Барселоне» 3
21:45 · Испания. Ла Лига
Ложная тревога: Куртуа избежал повреждения 1
20:59 · Италия. Серия А
Моуринью требует подписания игрока «Реала» слухи
20:29 · Испания. Ла Лига
Пуйоль продолжает верить в игроков «Барселоны» 1
20:12 · Испания. Ла Лига
Педри выбыл на три недели
Все новости
Рекомендуем