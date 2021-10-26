«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в испанском гранде

Очередной нападающий попал в сферу интересов французского «ПСЖ», подыскивающего замену форварду Килиану Мбаппе, которого сватают в мадридский «Реал».

По сообщениям Todofichajes, в сфере интересов парижского гранда находится бразилец Винисиус Жуниор. Если Мбаппе переедет на «Сантьяго Бернабеу», то «ПСЖ» предпримет попытку договориться с «королевским» клубом о переходе Жуниора.

Срок трудового договора Винисиуса с мадридцами рассчитан до лета 2025 года, а его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Ла Лиги 21-летний нападающий сыграл девять матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.

«ПСЖ» нашёл нападающего, который заменит Мбаппе