«Вильярреал» может уволить Эмери

В испанском «Вильярреале» недовольны последними результатами команды, об этом сообщается на страницах Todofichajes. Руководство «жёлтой субмарины» провело беседу с наставником команды Унаи Эмери по сложившейся ситуации. Тренеру дали время на исправление положения.

Источник отмечает, что клуб пока не планирует совершать радикальных мер, однако если ситуация не изменится, то будет возможна отставка главного тренера.

В рамках Ла Лиги подопечные Унаи Эмери выиграли всего два из девяти поединков. В настоящий момент «Вильярреал» располагается на 13 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 11 баллов.