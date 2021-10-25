​Облак оказался третьим иностранцем по количеству поединков за «Атлетико»

24 октября в составе «Атлетико» в игре десятого тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» с первых минут появился на поле словенский голкипер Ян Облак.

Таким образом, вратарь сыграл за мадридский клуб в 315-й раз во всех соревнованиях, информирует Sport.es.

По данным источника, Облак оказался третьим иностранным футболистом в истории клуба по числу сыгранных встреч. Впереди Облака лишь двое – Филипе Луис (333 матча) и Диего Годин (389 поединков).

Облак защищает цвета «Атлетико» с 2014 года. Его договор с коллективом из Мадрида истекает летом 2023 года.