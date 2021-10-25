​«Барселона» и «Бока Хуниорс» сразятся в Кубке Марадоны

«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут матч в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Как сообщается на официальном сайте каталонского клуба, команды встрется в Саудовской Аравии 14 декабря. Мероприятие называется Кубком Марадоны.

Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. По ходу своей славной карьеры он выступал как за «Бока Хуниорс», так и за «Барселону».

«Барселона» и «Бока Хуниорс» будут играть на стадионе «Мрпул Парк» в Эр-Рияде. Стадион способен вместить 25 тысяч зрителей. В последний раз команды пересекались на Кубке Жоана Гампера в 2018 году, и «сине-гранатовые» победили со счётом 3:0.