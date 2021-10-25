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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне – о ничьей с «Реал Сосьедадом»: «Нам не хватает баланса»

25 Октября 2021 • 16:09 Комментировать
Леванте
...
Атлетико М
27.10 21:00

Вчера мадридский «Атлетико» сумел спастись в поединке с лидером чемпионата Испании «Реал Сосьедадом», отыграв два мяча. Однако, главный тренер команды Диего Симеоне остался недоволен увиденным.

В частности, наставник обратил свое внимание на проблемы «матрасников» в защите – «Атлетико» пропустил пять голов в последних двух играх. «Нам не хватает баланса. Нужно исправить это как можно быстрее», - приводит слова аргентинского специалиста Football Espana.

К слову, мадридцы зачастую становились коллективом, который меньше всех пропускает во внутреннем первенстве. Симеоне отметил, что сказывается отсутствие ключевого игрока Стефана Савича, получившего травму во время международной паузы.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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