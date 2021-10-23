«Валенсия» в компенсированное время отыгралась у «Мальорки» со счёта 0:2

«Валенсия» продолжает стагнировать после удачного старта. В 10-м туре команда Дениса Черышева, который сегодня не попал в заявку, принимала «Мальорку» и проиграла первый тайм со счетом 0:2. Луис Анхель забил на 32-й минуте, а вскоре случился автогол. Почти сразу после перерыва «Мальорка» осталась в меньшинстве, но сохранила победный счет в основное время. А вот на последних минутах «Валенсия» совершила чудо, отыграв оба гола. Героями «Местальи» стали Гонсалу Гуэдеш и Хосе Гайя.

«Валенсия» с 13 очками расположилась на 9-м месте, у соперника на один балл меньше.