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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» в компенсированное время отыгралась у «Мальорки» со счёта 0:2

23 Октября 2021 • 17:06 Комментировать
Валенсия
2:2
Мальорка
окончен

«Валенсия» продолжает стагнировать после удачного старта. В 10-м туре команда Дениса Черышева, который сегодня не попал в заявку, принимала «Мальорку» и проиграла первый тайм со счетом 0:2. Луис Анхель забил на 32-й минуте, а вскоре случился автогол. Почти сразу после перерыва «Мальорка» осталась в меньшинстве, но сохранила победный счет в основное время. А вот на последних минутах «Валенсия» совершила чудо, отыграв оба гола. Героями «Местальи» стали Гонсалу Гуэдеш и Хосе Гайя.

«Валенсия» с 13 очками расположилась на 9-м месте, у соперника на один балл меньше.

Протокол игры  
Валенсия 2:2 Мальорка
    32' Анхель Луис (0:1)
    38' Дьякаби Муктар (0:2)
(1:2) Гуэдеш Гонсалу 90'    
Силлессен Яспер Фулкье Димитри   76' (Джейсон (   76') Габриэль Паулиста Дьякаби Муктар   14'   46' (Альдерете Омар (   46') Гайя Хосе Кошта Элдер Рачич Урош   46' (Андре Маркос (   46') Васс Даниэль   52' Дуро Уго   64' (Вальехо Ману (   64'   90') Макси Гомес   34'   46' (Солер Карлос (   46') Гуэдеш Гонсалу
Запасные: Васкес Хесус Хауме Доменек Мамардашвили Георгий Муса Юнус Гильямон Уго Бланко Алехандро
Рейна Маноло Маффео Пабло Вальент Мартин Руссо Франко Оливан Бриан   77' Баба Иддрису Руис Иньиго   75' (Батталья Родриго (   75'   90') Ли Кан Ин   31'   55' Санчес Антонио   85' (Коста Хауме (   85') Родригес Даниэль   76' (Лаго Жуниор (   76') Анхель Луис   63' (Фернандо Ниньо (   63')
Запасные: Мбула Хорди Сальва Севилья Фебас Алейкс Грейф Доминик Састре Хуан Пратс Абдон   55' Седлар Александр Дьедью Амат
23 октября. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Валенсия Мальорка
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окончен Валенсия 2:2 Мальорка
Идет 45 минута Кадис 0:1 Алавес
23.10  19:30 Эльче ... Эспаньол 2.75 3 2.9
23.10  22:00 Атлетик Б ... Вильярреал 2.5 3.15 3.05
24.10  15:00 Севилья ... Леванте 1.5 4.5 6.6
24.10  17:15 Барселона ... Реал Мадрид 2.65 3.55 2.65
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Сегодня, 23 Октября
17:06 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» в компенсированное время отыгралась у «Мальорки» со счёта 0:2
16:40 · Испания. Ла Лига
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14:35 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» - «Мальорка» - 2:2 (закончен)
14:25 · Испания. Ла Лига
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