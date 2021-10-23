«Валенсия» в компенсированное время отыгралась у «Мальорки» со счёта 0:2

«Валенсия» продолжает стагнировать после удачного старта. В 10-м туре команда Дениса Черышева, который сегодня не попал в заявку, принимала «Мальорку» и проиграла первый тайм со счетом 0:2. Луис Анхель забил на 32-й минуте, а вскоре случился автогол. Почти сразу после перерыва «Мальорка» осталась в меньшинстве, но сохранила победный счет в основное время. А вот на последних минутах «Валенсия» совершила чудо, отыграв оба гола. Героями «Местальи» стали Гонсалу Гуэдеш и Хосе Гайя.
«Валенсия» с 13 очками расположилась на 9-м месте, у соперника на один балл меньше.
Протокол игры
|32' Анхель Луис (0:1)
|38' Дьякаби Муктар (0:2)
|(1:2) Гуэдеш Гонсалу 90'
Силлессен Яспер • Фулкье Димитри 76' ( Джейсон ( 76') • Габриэль Паулиста • Дьякаби Муктар 14' 46' ( Альдерете Омар ( 46') • Гайя Хосе • Кошта Элдер • Рачич Урош 46' ( Андре Маркос ( 46') • Васс Даниэль • 52'Дуро Уго 64' ( Вальехо Ману ( 64' ) • 90'Макси Гомес 34' 46' ( Солер Карлос ( 46') • Гуэдеш Гонсалу
Запасные: Васкес Хесус • Хауме Доменек • Мамардашвили Георгий • Муса Юнус • Гильямон Уго • Бланко Алехандро
Рейна Маноло • Маффео Пабло • Вальент Мартин • Руссо Франко • Оливан Бриан • 77'Баба Иддрису • Руис Иньиго 75' ( Батталья Родриго ( 75' ) • 90'Ли Кан Ин 31' • 55'Санчес Антонио 85' ( Коста Хауме ( 85') • Родригес Даниэль 76' ( Лаго Жуниор ( 76') • Анхель Луис 63' ( Фернандо Ниньо ( 63')
Запасные: Мбула Хорди • Сальва Севилья • Фебас Алейкс • Грейф Доминик • Састре Хуан • Пратс Абдон • 55'Седлар Александр • Дьедью Амат
23 октября. Стадион "Месталья" (Валенсия).