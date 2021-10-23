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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эвра: «Луис Суарес иногда грешит расистскими высказываниями»

23 Октября 2021 • 09:44 Комментировать

Экс-футболист сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра вспомнил о своем конфликте с уругвайским нападающим Луисом Суаресом, поигравшим в английской Премьер-лиге за «Ливерпуль».

«Мы не так близко знакомы, поэтому не могу утверждать, что он является расистом. Но я точно знаю, что Суарес иногда грешит расистскими высказываниями. Но когда мы играли в финале Лиге чемпионов, Луис пожал мне руку. Я не из тех людей, которые хранят ненависть всю жизнь», - передает слова француза Liverpool Echo.

Патрис известен по выступлениям за «Монако», «МЮ», «Ювентус» и «Марсель». В составе сборной Франции защитник провел 81 поединок.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Патрис Эвра
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