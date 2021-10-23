Стало известно, когда будут судить Бензема

Стала известна дата судебного заседания по делу звездного форварда сборной Франции и мадридского «Реала» Карима Бензема. Игрока обвиняют в шантаже своего соотечественника Матьё Вальбуэна, об этом рапортует Get French Football News.

Согласно сведениям источника, суд пройдет 24 ноября. Отмечается, что сторона обвинения добивается 10-месячного условного срока и штрафа в размере 75 тысяч евро.

Инцидент произошел шесть лет назад. Бензема был посредником в шантаже Вальбуэна интимным видео. Из-за этого скандала оба футболиста были исключены из заявки сборной Франции на чемпионат Европы-2016.