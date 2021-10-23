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Пуйоль: Пике – один из лучших центральных защитников в истории футбола

23 Октября 2021 • 00:37 Комментировать

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о защитнике каталонского клуба Херарде Пике.

«С Херардом мы очень быстро нашли взаимопонимание. Сначала за пределами поля, а потом и внутри. Мне было всегда очень легко играть с ним.

Херард – высококлассный футболист. Он очень хорошо знал игру «Барселоны». Для меня он один из лучших центральных защитников в истории футбола», – цитирует Пуйоля AS.

20 октября «Барселона» сыграла в Лиге чемпионов с киевским «Динамо». Матч состоялся на стадионе «Камп Ноу». Единственный гол забил Пике. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Карлес Пуйоль Херард Пике
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