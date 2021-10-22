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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» был готов платить Фати 15 млн евро в год

22 Октября 2021 • 20:52 Комментировать (1)

Минувшим летом французский «ПСЖ» собирался подписать хавбека каталонской «Барселоны» Ансу Фати на правах свободного агента. Парижане предлагали игроку соглашение с зарплатой 15 млн евро в год, информирует Mundo Deportivo.

Кроме того, Фати в Париже обещали ещё и подписной бонус в размере 30 млн евро. «ПСЖ» рассчитывал, что Фати заменит форварда Килиана Мбаппе, которого активно хочет заполучить мадридский «Реал».

Фати является воспитанником каталонского клуба. В текущем сезоне футболист сыграл за «Барселону» четыре поединка, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Ансу Фати
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Комментарии (1)
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Стэтхэм на минималках
22 Октября 2021 в 21:19
Задолбали уже, когда их уже дропнут нахрен
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