«ПСЖ» был готов платить Фати 15 млн евро в год

Минувшим летом французский «ПСЖ» собирался подписать хавбека каталонской «Барселоны» Ансу Фати на правах свободного агента. Парижане предлагали игроку соглашение с зарплатой 15 млн евро в год, информирует Mundo Deportivo.

Кроме того, Фати в Париже обещали ещё и подписной бонус в размере 30 млн евро. «ПСЖ» рассчитывал, что Фати заменит форварда Килиана Мбаппе, которого активно хочет заполучить мадридский «Реал».

Фати является воспитанником каталонского клуба. В текущем сезоне футболист сыграл за «Барселону» четыре поединка, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.