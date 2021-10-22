Доннарумма может сменить «ПСЖ» на испанский гранд

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма может покинуть «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. Согласно информации Todofichajes, у игрока есть заманчивый вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

Заинтересованность в трансфере Джиджи проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» готовы арендовать итальянца до конца сезона.

Эта новость вызвала огромное недовольство у первого номера команды Марка-Андре тер Штегена. Голкипер не понимает, зачем клуб идет на такой шаг.

Действующий трудовой договор немецкого вратаря с каталонцами рассчитан до лета 2025 года.