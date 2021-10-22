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Чемпионат Испании. Ла Лига

Доннарумма может сменить «ПСЖ» на испанский гранд

22 Октября 2021 • 13:09 Комментировать (5)

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма может покинуть «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. Согласно информации Todofichajes, у игрока есть заманчивый вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

Заинтересованность в трансфере Джиджи проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» готовы арендовать итальянца до конца сезона.

Эта новость вызвала огромное недовольство у первого номера команды Марка-Андре тер Штегена. Голкипер не понимает, зачем клуб идет на такой шаг.

Действующий трудовой договор немецкого вратаря с каталонцами рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
22 Октября 2021 в 14:34
ай...ну вот ышо адин бижит ис парыжу...))) ни выдиржал видать диктат и тиранию гномуса...)))
Kar.k4rych
22 Октября 2021 в 14:27
Пошёл пацан по рукам!
Kar.k4rych
22 Октября 2021 в 14:27
Пошёл пацан по рукам!
ARTUR
22 Октября 2021 в 13:25
Глюки от гумена
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