Фати: Не чувствую давления из-за футболки с 10-м номером

Хавбек «Барселоны» Ансу Фати поделился мнением о 10-м номере, под которым играет с текущего сезона.

«Не ощущаю давления от того, что играю и ношу футболку с 10-м номером. Я должен идти своим путем и не думать о том, что сделал Лионель. Такое больше никому не удастся», — цитирует футболиста AS.

Напомним, ранее «десятка» принадлежала в «Барселоне» форварду Лионелю Месси, который этим летом присоединился к «ПСЖ».

До этого Фати продлил контракт с каталонским клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.