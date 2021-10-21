«Барселона» переживает серьёзные финансовые трудности, но при этом клуб рассчитывает совершить хотя бы одну серьёзную сделку следующим летом. Как сообщает AS, в каталонском клубе не теряют надежду на подписание Килиана Мбаппе. «Сине-гранатовые» считают, что они смогут выплатить талантливому французу 90 миллионов евро в качестве подписного бонуса. При этом в «Барселоне» думают, что «Реал» предложит Мбаппе только 50 миллионов евро.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. С первого дня января форвард получит право свободно вести переговоры и даже подписать предварительный контракт с зарубежным клубом.