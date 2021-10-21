​Суд вынесет приговор по делу Бензема в пятницу

Приговор по делу, фигурантом которого является французский футболист «Реала» Карим Бензема, будет вынесен в пятницу. Об этом на своих страницах сообщает RMC Sport, подробно освещающий ход судебного разбирательства.

Отмечается, что судья считает поведение Бензема «бесцеремонным» – форвард не просто не явился на заседание, а даже не стал предоставлять информацию о себе, в частности о своих доходах.

Напомним, что Карим Бензема является подозреваемым в соучастии в шантаже Матьё Вальбуэна. С последнего в своё время требовали деньги, угрожая опубликовать видео интимного характера.