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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал, сыграет ли Азар с «Барселоной»

19 Октября 2021 • 09:23 Комментировать

Полузащитник Эден Азар, который не включен в заявку мадридского «Реала» на матч Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра» из-за травмы, должен успеть восстановиться к поединку против каталонской «Барселоны». Об этом поведал наставник «королевского» клуба Карло Анчелотти.

«Думаю, Азар будет готов к «эль класико», - ответил итальянский специалист на вопрос журналиста Sport.es.

Матч «Барселона» - «Реал» пройдет на стадионе «Камп Ноу» в воскресенье, 24 октября. Начало – 17:15 мск.

В текущем сезоне чемпионата Испании 30-летний хавбек провел семь матчей и отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Эден Азар
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