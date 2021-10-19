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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бартомеу назвал трансферы «Барселоны», которые не оправдали надежд

19 Октября 2021 • 08:35 Комментировать (1)

Экс-глава каталонской «Барселоны» Хосеп Бартомеу высказался о некоторых трансферах клуба во время своего правления. В частности, он остался недоволен переходами Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле.

«Трансферы этих футболистов не оправдали надежд, ведь за них были отданы большие деньги. Но такое часто случается в нашем виде спорта. Во время подписания Коутиньо и Дембеле все только аплодировали. Мы купили Филиппе на замену Иньесте, а Усман был приобретен из-за ухода Неймара», - цитирует функционера AS.

Напомним, что «сине-гранатовые» потратили порядка 270 миллионов евро на трансферы Коутиньо и Дембеле.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Хосеп Бартомеу Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
19 Октября 2021 в 08:47
Практически все покупки после Суареса стали провальными, я не имею в виду покупки Куманом, его приводы игроков в команду оправдывают себя Люк пока что только мутный . Все же покупки при Барто не имели смысла когда у руля были Сетьены и им подобные . Коута сломали ,его не приняла банда Месси ! Дембеле это вообще не пойми что ,Артур так же куплен был на замену Хави провалился.
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