Бартомеу назвал трансферы «Барселоны», которые не оправдали надежд

Экс-глава каталонской «Барселоны» Хосеп Бартомеу высказался о некоторых трансферах клуба во время своего правления. В частности, он остался недоволен переходами Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле.

«Трансферы этих футболистов не оправдали надежд, ведь за них были отданы большие деньги. Но такое часто случается в нашем виде спорта. Во время подписания Коутиньо и Дембеле все только аплодировали. Мы купили Филиппе на замену Иньесте, а Усман был приобретен из-за ухода Неймара», - цитирует функционера AS.

Напомним, что «сине-гранатовые» потратили порядка 270 миллионов евро на трансферы Коутиньо и Дембеле.