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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоакин в возрасте 40 лет стал самым возрастным игроком, отметившимся ассистом в Ла Лиге

18 Октября 2021 • 22:44 Комментировать
Алавес
0:1
Бетис
окончен

Недавно завершалась встреча между «Алавесом» и «Бетисом» в рамках Ла Лиги, в которой гости поля добыли минимальную победу. Примечательно, что результативную передачу в эпизоде с единственным голом отдал 40-летний полузащитник Хоакин Санчес.

Отметиться полезным действием ветерану удалось спустя 25 минут после выхода на замену. Таким образом, он стал самым возрастным игроком в истории испанского высшего дивизиона, которому удавалось записать на свой счет ассист, свидетельствует статистический портал Opta.

Стоит добавить, что несмотря на свой возраст, Хоакин стабильно появляется на поле в поединках за «Бетис», усиливая игру команды в заключительные минуты.

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окончен Алавес 0:1 Бетис
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