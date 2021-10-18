Хоакин в возрасте 40 лет стал самым возрастным игроком, отметившимся ассистом в Ла Лиге

Недавно завершалась встреча между «Алавесом» и «Бетисом» в рамках Ла Лиги, в которой гости поля добыли минимальную победу. Примечательно, что результативную передачу в эпизоде с единственным голом отдал 40-летний полузащитник Хоакин Санчес.

Отметиться полезным действием ветерану удалось спустя 25 минут после выхода на замену. Таким образом, он стал самым возрастным игроком в истории испанского высшего дивизиона, которому удавалось записать на свой счет ассист, свидетельствует статистический портал Opta.

Стоит добавить, что несмотря на свой возраст, Хоакин стабильно появляется на поле в поединках за «Бетис», усиливая игру команды в заключительные минуты.