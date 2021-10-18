​«Барселона» может подписать нападающего сборной Швеции – и это не Ибрагимович

«Барселона» будет искать вариант усиления линии атаки, несмотря на финансовые трудности. Поговаривали, что каталонцы будут участвовать в борьбе за подписание Эрлинга Холанна, но закрыть эту сделку будет непросто. В программе Carrusel Deportivo на Cadena SER прозвучала информация о том, что в поле зрения «сине-гранатовых» находится Александр Исак. Нападающий сборной Швеции с лета 2019 года выступает за «Реал Сосьедад». В нынешнем сезоне 22-летний футболист забил один гол в семи поединках.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Александра Исака в 40 миллионов евро. Интересно, что за последний год оценочная стоимость шведа выросла почти в два раза – в октябре 2020 года она составляла 22 миллиона евро.