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​«Барселона» может подписать нападающего сборной Швеции – и это не Ибрагимович

18 Октября 2021 • 19:44 Комментировать

«Барселона» будет искать вариант усиления линии атаки, несмотря на финансовые трудности. Поговаривали, что каталонцы будут участвовать в борьбе за подписание Эрлинга Холанна, но закрыть эту сделку будет непросто. В программе Carrusel Deportivo на Cadena SER прозвучала информация о том, что в поле зрения «сине-гранатовых» находится Александр Исак. Нападающий сборной Швеции с лета 2019 года выступает за «Реал Сосьедад». В нынешнем сезоне 22-летний футболист забил один гол в семи поединках.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Александра Исака в 40 миллионов евро. Интересно, что за последний год оценочная стоимость шведа выросла почти в два раза – в октябре 2020 года она составляла 22 миллиона евро.

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Барселона Реал Сосьедад Александр Исак Трансферы футбола - лето 2022
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