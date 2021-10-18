«Барселона» собирается усовершенствовать инфраструктуру. Одна из главных задач для клуба в этом плане заключается в реконструкции своего легендарного стадиона «Камп Ноу». На официальном канале «сине-гранатовых» в YouTube было опубликовано видео. Клуб показал, как будет выглядеть стадион после проведения работ. Также в ролике представляются и некоторые другие объекты.

Стоит напомнить, что «Барселона» имеет серьёзные финансовые трудности. Из-за этих трудностей летом клуб не смог позволить себе подписать новый контракт с Лионелем Месси, и звёздный футболист отправился в «ПСЖ» на правах свободного агента.