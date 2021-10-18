«ПСЖ» предлагает «Барселоне» обменяться звёздными нападающими

Каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ» могут осуществить громкий обмен нападающими, об этом рапортует El Nacional.

Согласно сведениям журналистов, парижский гранд намерен расстаться с аргентинцем Мауро Икарди. Вице-чемпион Лиги 1 хотел бы обменять Мауро на его соотечественника Серхио Агуэро, выступающего за «сине-гранатовых». Впрочем, каталонцы не в восторге от такой сделки.

«ПСЖ» хочет заполучить Агуэро, чтобы помочь Лионелю Месси побыстрее адаптироваться в новом коллективе. Ранее Серхио неоднократно говорил, что хочет поиграть за одну команду с Лео.