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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдо рассказал, в какие клубы собирался инвестировать до «Вальядолида»

17 Октября 2021 • 21:29 Комментировать

Бразилец Роналдо, который является действующим президентом представителя второй испанской лиги, «Вальядолида», рассказал, что в свое время мог приобрести акции двух английских клубов.

Перед тем, как инвестировать в «Вальядолид» в 2018 году, бывший игрок сборной Бразилии размышлял над покупкой одного из коллективов нижних британских дивизионов. В интервью для FourFourTwo Роналдо признался, что этими командами были «Брентфорд» и «Чарльтон». Однако, по словам «феномена», стороны не сошлись по финансовым вопросам.

Примечательно, что «Брентфорд» по итогам прошлого сезона сумел добыть свою дебютную путевку в английскую Премьер-лигу.

Сам Роналдо не исключил, что в будущем снова задумается над стартом нового проекта с клубом из Туманного Альбиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Вальядолид
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