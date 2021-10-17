Роналдо рассказал, в какие клубы собирался инвестировать до «Вальядолида»

Бразилец Роналдо, который является действующим президентом представителя второй испанской лиги, «Вальядолида», рассказал, что в свое время мог приобрести акции двух английских клубов.

Перед тем, как инвестировать в «Вальядолид» в 2018 году, бывший игрок сборной Бразилии размышлял над покупкой одного из коллективов нижних британских дивизионов. В интервью для FourFourTwo Роналдо признался, что этими командами были «Брентфорд» и «Чарльтон». Однако, по словам «феномена», стороны не сошлись по финансовым вопросам.

Примечательно, что «Брентфорд» по итогам прошлого сезона сумел добыть свою дебютную путевку в английскую Премьер-лигу.

Сам Роналдо не исключил, что в будущем снова задумается над стартом нового проекта с клубом из Туманного Альбиона.