Президент Ла Лиги ответил на критику представителей «Барселоны»

Недавно вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу обвинил главу Ла Лиги Хавьера Тебаса в том, что руководство чемпионата не помогло клубу в тот период, когда каталонцы могли обанкротиться.

Впрочем, долго ждать ответной реакции чиновника не пришлось. В своем «Твиттере» Тебас, написал, что Жоан Лапорта и его помощники манипулируют публикой путем выдумывания неправдивых историй. «Я еще раз говорю, что «Реал» и «Барселона» - это только 40% оборота Ла Лиги, а не 90%, как они считают», - прокомментировал президент.

Более того, Тебас назвал причины трудностей «сине-гранатовых», ссылаясь на множество допущенных ошибок людьми на ведущих и ответственных должностях.