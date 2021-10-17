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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» хочет успеть продлить контракт с Фати до «эль класико» слухи

17 Октября 2021 • 15:55 Комментировать

Через неделю, 24 октября, «Барселона» будет принимать «Реал» в первом «эль класико» сезона. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы хотят успеть до столь значимой игры договориться о новом контракте с Ансу Фати, с которым связаны большие надежды клуба и фанатов. В стане «сине-гранатовых» считают, что пролонгация трудового договора с Фати поднимет боевой дух не только футболиста, но также команды и болельщиков.

Действующий контракт 18-летнего Ансу Фати с «Барселоной» рассчитан до завершения текущего сезона. У клуба есть возможность в одностороннем порядке продлить договор ещё на два года, однако в «Барселоне» хотят договориться с талантливым форвардом добровольно.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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