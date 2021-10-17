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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Зидан назвал игрока, которому он бы вручил «Золотой мяч»

17 Октября 2021 • 13:35 Комментировать (4)

Зинедин Зидан назвал футболиста, которому он бы вручил «Золотой мяч» в 2021 году.

«Я бы вручил «Золотой мяч» Кариму Бензема. Он заслужил эту награду. Бензема является потрясающим футболистом, и мне выпала большая честь тренировать его. Он умеет делать на поле всё. Сейчас он находится в великолепной форме, и я надеюсь, что «Золотой мяч» достанется ему», - высказался Зидан для Telefoot.

«Золотой мяч» будет вручен 29 ноября на церемонии в Париже.

Отметим, что Зинедин Зидан в настоящий момент находится без работы. Француз оставил тренерский мостик в «Реале» по завершению прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Зинедин Зидан
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Skywoker
17 Октября 2021 в 14:21
как ни странно, обошел стороной канте
хотя по суммарным скиллам бензема сейчас без слабых мест
Andi
17 Октября 2021 в 14:05
На данный момент вижу только двух кандидатов на З/М - БЕНЗЕМА и САЛАХ.
ARTUR
17 Октября 2021 в 13:57
Так и знал что его выберет
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