​Зидан назвал игрока, которому он бы вручил «Золотой мяч»

Зинедин Зидан назвал футболиста, которому он бы вручил «Золотой мяч» в 2021 году.

«Я бы вручил «Золотой мяч» Кариму Бензема. Он заслужил эту награду. Бензема является потрясающим футболистом, и мне выпала большая честь тренировать его. Он умеет делать на поле всё. Сейчас он находится в великолепной форме, и я надеюсь, что «Золотой мяч» достанется ему», - высказался Зидан для Telefoot.

«Золотой мяч» будет вручен 29 ноября на церемонии в Париже.

Отметим, что Зинедин Зидан в настоящий момент находится без работы. Француз оставил тренерский мостик в «Реале» по завершению прошлого сезона.