Куман: «Барселона» может побороться за чемпионство»

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман считает, что его команда еще не потеряла шансы на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

«Травмированные игроки возвращаются, я уже доволен своей командой. Нам не повезло из-за травм. Почти все атакующие игроки испытывали проблемы со здоровьем, но я больше не хочу говорить о прошлом.

Что касается борьбы за чемпионство, то «Барселоне» это по силам», - передает слова голландского тренера газета Marca.

После семи проведенных матчей «сине-гранатовые» набрали 12 баллов и располагаются на девятом месте в турнирной таблице Ла Лиги.