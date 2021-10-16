Алвес - об уходе Месси и Неймара из «Барселоны»: «Клуб потерял намного больше, чем просто футболистов»

Бразильский защитник Дани Алвес, которого сватают в каталонскую «Барселону», поделился мнением об уходе из клуба звездных форвардов Неймара и Лионеля Месси.

«Клуб потерял намного больше, чем просто футболистов. Это очень большое упущение. Нужно было приложить максимум усилий, чтобы удержать их на «Камп Ноу», - передает слова 38-летнего футболиста Sport.es.

Неймар покинул «Барселону» в 2017 году, перейдя в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Что касается Месси, то аргентинец прошлым летом присоединился к парижскому гранду на правах свободного агента.