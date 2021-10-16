Куман: «Президент «Барселоны» поддерживает меня»

Голландский специалист Рональд Куман, который тренирует каталонскую «Барселону», отреагировал на информацию о своем возможном увольнении.

«Я уже привык к обсуждению своего будущего. Но хочу сказать, что Жоан Лапорта меня полностью поддерживает, клуб на моей стороне. Я очень благодарен руководству за доверие», - передает слова наставника газета Marca.

Рональд занимает пост главного тренера «сине-гранатовых» с августа прошлого года.

В текущем розыгрыше Ла Лиги «Барселона» идет лишь на девятом месте после семи матчей. В Лиге чемпионов команда потерпела два поражения в групповом этапе с общим счетом 0:6.