Президент «Реала» попросил Бензема посодействовать трансферу Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» продолжает предпринимать попытки заполучить звездного форварда Килиана Мбаппе, ныне выступающего за «ПСЖ».

Согласно сведениям портала Goal.com, президент «королевского» клуба Флорентино Перес попросил Карима Бензема посодействовать этому трансферу. По мнению руководителя, Карим сможет повлиять на окончательное решение Килиана. У игроков сложились дружеские отношения во время выступлений за сборную Франции.

Действующий контракт Мбаппе с парижским грандом рассчитан до лета 2022 года. Клуб пытается договориться с игроком о продлении соглашения, однако нападающий пока не соглашается на предложенные условия.