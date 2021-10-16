Педри назвал лучшего футболиста мира

Талантливый полузащитник каталонской «Барселоны» Педри, подписавший на днях новое трудовое соглашение с «сине-гранатовыми», назвал лучшего, по его мнению, футболиста мира.

«Лучший игрок мира – это Лионель Месси. Он очень много дал «Барселоне». Мне хотелось бы, что Лео снова получил «Золотой мяч», - передает слова хавбека журналист Решад Рахман в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что Месси долгое время выступал за каталонский коллектив, однако прошлым летом был вынужден сменить команду в связи с истечением срока трудового договора. 34-летний аргентинский форвард перебрался во Францию, подписав двухлетний контракт с «ПСЖ».