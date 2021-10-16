Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 152 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри назвал лучшего футболиста мира

16 Октября 2021 • 09:35 Комментировать (2)

Талантливый полузащитник каталонской «Барселоны» Педри, подписавший на днях новое трудовое соглашение с «сине-гранатовыми», назвал лучшего, по его мнению, футболиста мира.

«Лучший игрок мира – это Лионель Месси. Он очень много дал «Барселоне». Мне хотелось бы, что Лео снова получил «Золотой мяч», - передает слова хавбека журналист Решад Рахман в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что Месси долгое время выступал за каталонский коллектив, однако прошлым летом был вынужден сменить команду в связи с истечением срока трудового договора. 34-летний аргентинский форвард перебрался во Францию, подписав двухлетний контракт с «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Kar.k4rych
16 Октября 2021 в 10:08
Очередной блюдолиз.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.10  19:30 Леванте ... Хетафе
16.10  22:00 Реал Сосьедад ... Мальорка 1.51 4.5 6.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
10:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может вернуть Дани Алвеса
10:15 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов платить Погба больше, чем «Реал» слухи
09:51 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «Мы будем покупать только эталонных игроков»
09:35 · Испания. Ла Лига
Педри назвал лучшего футболиста мира 2
09:23 · Испания. Ла Лига
Клуб АПЛ предлагал «Барселоне» за Фати более 150 млн евро
09:12 · Испания. Ла Лига
Лапорта назвал худший момент за время своей работы в «Барселоне»
09:05 · Италия. Серия А
Моуринью хочет подписать полузащитника «Барселоны»
00:34 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико»: «Сделки по Суаресу и Гризманну пошли на пользу «Барселоне»
00:24 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Роналду больше нападающий, чем Месси» 12
15 Октября
22:49 · Германия. Бундеслига
Ковач объяснил, почему Левандовски претендует на «Золотой мяч» 1
21:02 · Испания. Ла Лига
Нерукопожатный: бывший игрок «Валенсии» отказался приветствовать Кумана
18:44 · Испания. Ла Лига
​Лапорта по ошибке назвал Педри «Месси» 2
17:32 · Испания. Ла Лига
​Педри: «Барселона» снова станет великой»
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» предложили подписать Погба 6
11:07 · Италия. Серия А
Испанский гранд нацелился на Кьезу 4
Все новости
Рекомендуем