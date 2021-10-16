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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб АПЛ предлагал «Барселоне» за Фати более 150 млн евро

16 Октября 2021 • 09:23 Комментировать

Каталонская «Барселона» имела заманчивое предложение по трансферу нападающего Ансу Фати. Об этом в ходе беседы с журналистами поведал экс-президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

По словам функционера, один из топ-клубов английской Премьер-лиги предлагал за воспитанника «Барселоны» 151 миллион евро. Однако это предложение было отклонено каталонцами.

Вполне вероятно, что речь идет о «Манчестер Юнайтед». Минувшим летом ходили слухи об интересе «красных дьяволов» к Фати.

18-летний футболист выступает за первую команду «сине-гранатовых» с сентября 2020 года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2022 года.

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