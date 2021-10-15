​Бартомеу рассказал, на каких условиях был готов отпустить Месси из «Барселоны»

В 2020 году Лионель Месси хотел уйти из «Барселоны». Звёздный аргентинский футболист даже присылал в клуб бюрофакс, чтобы официально известить руководителей о своём намерении. Тогдашний президент «сине-гранатовых» Хосеп Бартомеу сказал Месси «нет». Как следствие, Лео остался на последний год контракта и ушёл в «ПСЖ» как свободный агент перед сезоном 2021/2022.

Бартомеу рассказал Mundo Deportivo о том, что он был готов отпустить Месси при одном условии.

«Я сказал ему, что если он хочет отправиться в США, Китай или Катар, мы можем это обсудить. Мы хотели, чтобы «Барселона» была последним клубом Месси в Европе. Его переезд на другой континент не был проблемой. Но у Лео не было желаемого клуба, он просто хотел стать свободным агентом», - рассказал экс-президент «Барселоны».