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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бартомеу рассказал, на каких условиях был готов отпустить Месси из «Барселоны»

15 Октября 2021 • 15:19 Комментировать (2)

В 2020 году Лионель Месси хотел уйти из «Барселоны». Звёздный аргентинский футболист даже присылал в клуб бюрофакс, чтобы официально известить руководителей о своём намерении. Тогдашний президент «сине-гранатовых» Хосеп Бартомеу сказал Месси «нет». Как следствие, Лео остался на последний год контракта и ушёл в «ПСЖ» как свободный агент перед сезоном 2021/2022.

Бартомеу рассказал Mundo Deportivo о том, что он был готов отпустить Месси при одном условии.

«Я сказал ему, что если он хочет отправиться в США, Китай или Катар, мы можем это обсудить. Мы хотели, чтобы «Барселона» была последним клубом Месси в Европе. Его переезд на другой континент не был проблемой. Но у Лео не было желаемого клуба, он просто хотел стать свободным агентом», - рассказал экс-президент «Барселоны».  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хосеп Бартомеу
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
15 Октября 2021 в 17:16
Бартомеу испугался конкуренции, и без этого (с Месси в составе) они пролетали другим топ клубам...
Kar.k4rych
15 Октября 2021 в 15:41
Скоро ПСЖ будет искать, кому гномяру сплавить! Хотя бы за четверть цены!
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