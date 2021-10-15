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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лемар останется в «Атлетико»

15 Октября 2021 • 00:39 Комментировать

«Атлетико» рассчитывает продлить контракты с некоторыми футболистами, сообщил в Twitter итальянский журналист Маттео Моретто.

По данным источника, хавбек Тома Лемар продолжит выступать за «матрасников». Переговоры с вратарём Яном Облаком продолжаются. Скорее всего, для достижения соглашения с голкипером понадобится больше времени.

Контракты с обеими игроками рассчитаны до 2023 года.

28-летний Облак в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей за «Атлетико», пропустив 7 голов. В активе 25-летнего Лемара семь поединков, два забитых мяча и две голевые передачи.

На текущий момент мадридский коллектив занимает 2-е место в таблице Ла Лиги, набрав 17 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Тома Лемар
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