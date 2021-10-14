​Педри вошёл в тройку игроков с самыми высокими отступными в Ла Лиге

«Барселона» объявила о том, что Педри в пятницу поставит подпись в новом контракте, рассчитанном до завершения сезона 2025/2026. В новом трудовом соглашении будет прописана высокая сумма возможного выкупа игрока в размере 1 миллиарда евро.

Специалисты из transfermarkt поторопились составить рейтинг футболистов испанской Ла Лиги с самыми высокими отступными в своих контрактах. Педри присоединился к Кариму Бензема и Федерико Вальверде из «Реала», которых тоже можно выкупить за 1 миллиард евро. Четвёртое место у Давида Алабы (850 миллионов евро), а топ-5 замыкает Антуан Гризманн (800 миллионов евро).