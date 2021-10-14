​Роналдо рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч» в 2021 году

В конце 2021 календарного года будет вручена престижная награда «Золотой мяч». Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо, поигравший за ряд топовых европейских клубов, сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Роналдо рассказал, кому бы он вручил «Золотой мяч» в этом году.

«Мне всякий сомнений, мой кандидат – Карим Бензема», - написал экс-игрок сборной Бразилии. Он отметил, что Бензема выступает на высоком уровне уже десять лет.

В число главных претендентов на «Золотой мяч» входят Лионель Месси и Жоржиньо. Первый из них имеет хорошие индивидуальные показатели, а также завоёванный Кубок Америки, а второй может похвастаться триумфами в Лиге чемпионов и на Евро-2020.