«Барселона» через свой официальный сайт объявила о том, что контракт с полузащитником Педри будет продлён. Новый договор будет подписан в пятницу, 15 октября, на закрытой церемонии в офисе президента клуба. После этого пройдёт фотосессия и пресс-конференция.

Новый контракт Педри будет рассчитан до конца сезона 2025/2026. В договоре будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

18-летний Педри успел провести за первую команду «Барселоны» 56 матчей во всех турнирах. На счету полузащитника четыре гола и шесть результативных передач на партнёров.

В ближайшее воскресенье «Барселона» проведёт домашний матч против «Валенсии».