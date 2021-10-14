Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 100 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» объявила о новом контракте Педри, отступные – миллиард евро официально

14 Октября 2021 • 15:24 Комментировать

«Барселона» через свой официальный сайт объявила о том, что контракт с полузащитником Педри будет продлён. Новый договор будет подписан в пятницу, 15 октября, на закрытой церемонии в офисе президента клуба. После этого пройдёт фотосессия и пресс-конференция.

Новый контракт Педри будет рассчитан до конца сезона 2025/2026. В договоре будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

18-летний Педри успел провести за первую команду «Барселоны» 56 матчей во всех турнирах. На счету полузащитника четыре гола и шесть результативных передач на партнёров.

В ближайшее воскресенье «Барселона» проведёт домашний матч против «Валенсии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
16:40 · Англия. Премьер-лига
Фекир заинтересован в переходе в «Ньюкасл» слухи
16:31 · Испания. Ла Лига
​Роналдо рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч» в 2021 году 2
15:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» намерен перехватить Кунде у «Челси» слухи
15:24 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» объявила о новом контракте Педри, отступные – миллиард евро официально
15:06 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» попытается приобрести Жоау Фелиша слухи
14:56 · Испания. Ла Лига
Бартомеу заявил, что нынешнее руководство «Барселоны» не должно приплетать его к проблемам клуба 1
14:45 · Испания. Ла Лига
Иньяки Уильямс: «Родители пешком прошли Сахару, чтобы у меня был шанс на хорошую жизнь»
14:30 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» подвергала риску своих фанатов на «Камп Ноу»
13:43 · Испания. Ла Лига
Маркос Льоренте призывает фанатов «Атлетико» прекратить освистывать Гризманна
13:31 · Испания. Ла Лига
Агуэро: «Был шокирован уходом Месси из «Барселоны»
13:14 · Испания. Ла Лига
Агуэро: «Многие хотят играть за «Барселону», даже если она в плохом положении»
12:24 · Испания. Ла Лига
Экс-футболист «Атлетико» покаялся за грехи: «Я решил сосредоточиться на Боге»
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» задумался о возвращении Коутиньо 2
11:07 · Испания. Ла Лига
Украинец Лунин хочет покинуть «Реал» 1 слухи
11:04 · Италия. Серия А
Испанский топ-клуб заинтересовался Бареллой
Все новости
Рекомендуем