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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» подвергала риску своих фанатов на «Камп Ноу»

14 Октября 2021 • 14:30 Комментировать

Летом 2019 года инженеры обследовали стадион «Камп Ноу» и выявили ряд проблем со стадионом. Как сообщает испанский Sport со ссылкой на La Vanguardia, на арене выявили 127 проблем, требующих немедленных решений. 44 из этих проблем представляли собой риск для болельщиков из-за возможного обрушения частей или фрагментов конструкции. Тогдашние руководители «Барселоны» во главе с Хосепом Бартомеу не посчитали вопрос срочным. Как следствие, клуб провёл на «Камп Ноу» 21 матч, подвергая фанатов риску.

Ситуация изменилась лишь с приходом временного президента Карлеса Тускетса, а после и Жоана Лапорты. В настоящее время проблем на «Камп Ноу» нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Камп Ноу
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