Агуэро: «Был шокирован уходом Месси из «Барселоны»

Аргентинский форвард Серхио Агуэро, перешедший в каталонскую «Барселону» минувшим летом, рассказал, как отреагировал на трансфер своего соотечественника Лионеля Месси во французский «ПСЖ».

«Я рассчитывал играть за «Барселону» с Месси. Когда узнал, что Лео уходит, был шокирован. Было сложно в это поверить. В тот день я приехал к нему домой, чтобы поддержать. Мне хотелось отвлечь его, ведь он находился в плохом состоянии», - передает слова нападающего EL Pais.

Агуэро заключил двухлетнее трудовое соглашение с «сине-гранатовыми». Серхио пропустил старт текущего сезона из-за повреждения.