Агуэро: «Многие хотят играть за «Барселону», даже если она в плохом положении»

Форвард каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о том, что якобы хотел покинуть «сине-гранатовых» после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Нужно быть честными друг перед другом. Кто из игроков не хотел бы выступать за «Барселону»? Многие согласились бы надеть футболку «сине-гранатовых». И без разницы, в каком положении находится клуб. Когда мне сделали предложение, я даже не думал о размере заработной платы. Я пришел, чтобы играть и помогать команде», - приводит слова аргентинского бомбардира Sport.es.

33-летний нападающий присоединился к «сине-гранатовым» в летнее трансферное окно. Его контракт с «Барселоной» рассчитан на два года.