«Барселона» нацелилась на защитника сборной Испании

Каталонская «Барселона» планирует усилить защитную линию по окончании текущего сезона. По сообщениям Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» рассчитывают оформить переход Хосе Гайи, выступающего за «Валенсию».

Каталонский клуб намерен подписать футболиста следующим летом по сниженной цене, поскольку контракт защитника с «летучими мышами» истекает по окончании сезона-2022/2023.

Напомним, то Хосе является воспитанником академии «Валенсии». По оценке портала Transfermarkt, его стоимость – 35 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Ла Лиги 26-летний защитник провел четыре встречи. На его счету 14 матчей в составе сборной Испании.