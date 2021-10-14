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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыта причина ухода Рамоса из «Реала»

14 Октября 2021 • 09:23 Комментировать

Журналисту Фреду Эрмелю стала известна точная причина ухода центрального защитника Серхио Рамоса из мадридского «Реала». Как сообщил инсайдер издания RMC, всему виной стала травма колена. Из-за проблем защитника со здоровьем было принято решение завершить сотрудничество.

В летнее трансферное окно опытный испанец на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ». Рамос до сих пор не смог дебютировать за французский клуб. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы.

Контракт Серхио с французским грандом рассчитан до конца июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Серхио Рамос
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