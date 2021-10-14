Раскрыта причина ухода Рамоса из «Реала»

Журналисту Фреду Эрмелю стала известна точная причина ухода центрального защитника Серхио Рамоса из мадридского «Реала». Как сообщил инсайдер издания RMC, всему виной стала травма колена. Из-за проблем защитника со здоровьем было принято решение завершить сотрудничество.

В летнее трансферное окно опытный испанец на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ». Рамос до сих пор не смог дебютировать за французский клуб. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы.

Контракт Серхио с французским грандом рассчитан до конца июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в десять миллионов евро.