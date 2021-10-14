Милитао рискует пропустить матчи с «Шахтёром» и «Барселоной»

Бразильский защитник Эдер Милитао получил травму в недавнем поединке отборочного этапа чемпионата мира-2022 против команды Колумбии (0:0). У 23-летнего исполнителя диагностировано мышечное повреждение.

Как сообщают журналисты газеты Marca, из-за травмы футболист может пропустить предстоящий поединок «королевского» клуба против донецкого «Шахтёра» в Лиге чемпионов, а также встречу с каталонской «Барселоной» в местном чемпионате.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Милитао поучаствовал в восьми поединках, в которых получил одну желтую карточку. Контракт защитника с мадридским грандом рассчитан до лета 2025 года.