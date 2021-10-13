Названы три трансферные цели «Барселоны» на лето

Каталонская «Барселона» хочет усилиться в летнее трансферное окно, но при этом не планирует сильно тратиться на новых игроков. По данным Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» намерены побороться за футболистов, у которых истекающие контракты.

Каталонцы заинтересованы в подписании Поля Погба, Франка Кесси и Антонио Рюдигера. В то же время сообщается, что «Барселона» может получить финансовую помощь для оформления трансфера норвежского форварда Эрлинга Холанна.

Команда неудачно начала нынешний сезон и занимает лишь девятое место в Ла Лиге. В Лиге чемпионов каталонцы идут на последней строчке в группе, потерпев две неудачи со счетом 0:3.