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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названы три трансферные цели «Барселоны» на лето

13 Октября 2021 • 13:21 Комментировать

Каталонская «Барселона» хочет усилиться в летнее трансферное окно, но при этом не планирует сильно тратиться на новых игроков. По данным Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» намерены побороться за футболистов, у которых истекающие контракты.

Каталонцы заинтересованы в подписании Поля Погба, Франка Кесси и Антонио Рюдигера. В то же время сообщается, что «Барселона» может получить финансовую помощь для оформления трансфера норвежского форварда Эрлинга Холанна.

Команда неудачно начала нынешний сезон и занимает лишь девятое место в Ла Лиге. В Лиге чемпионов каталонцы идут на последней строчке в группе, потерпев две неудачи со счетом 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Поль Погба Антонио Рюдигер Франк Кесси
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