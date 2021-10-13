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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри травмировался и пропустит ближайшие игры «Барселоны»

13 Октября 2021 • 12:57 Комментировать

Каталонская «Барселона» не сможет рассчитывать на полузащитника Педри в ближайших поединках. Как информирует Barca Blaugranes, 18-летний хавбек попал в клубный лазарет из-за повреждения.

Таким образом, полузащитник не поможет «сине-гранатовым» в матче чемпионата Испании против «Валенсии», а также во встрече группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

В нынешнем сезоне Ла Лиги Педри поучаствовал в двух поединках, не отметившись голевыми действиями.

«Барселона» неудачно начала сезон-2021/2022. После семи сыгранных матчей команда идет лишь на девятом месте в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов подопечные Рональда Кумана потерпели два подряд поражения со счетом 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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