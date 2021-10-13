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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» приняла решение по Бускетсу

13 Октября 2021 • 10:45 Комментировать

В каталонской «Барселоне» приняли решение о будущем опорного полузащитника Серхио Бускетса. Согласно информации El Nacional, «сине-гранатовые» намерены продать 33-летнего футболиста следующим летом. Срок трудового договора игрока с клубом истекает летом 2023 года.

Источник сообщает, что каталонцы уже нашли замену ветерану. «Барселона» хочет подписать ивуарийца Франка Кесси. У хавбека истекает контракт с «Миланом», и он может достаться «сине-гранатовым» бесплатно.

Бускетс защищает цвета каталонского коллектива с сентября 2008 года. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Серхио провел семь матчей, в которых получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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