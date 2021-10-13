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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пасторе: «ПСЖ» - оптимальный вариант для Месси»

13 Октября 2021 • 09:59 Комментировать

Экс-футболист «ПСЖ» Хавьер Пасторе высказался относительно решения аргентинского нападающего Лионеля Месси перебраться в парижский коллектив.

«Меня удивил его трансфер. Я был уверен, что он останется в «Барселоне». Когда стало известно, что Лео покинет «сине-гранатовых», у меня была уверенность, что единственным вариантом для него будет «ПСЖ». Это был оптимальный выбор для Лионеля», - приводит слова Хавьера Sport.es.

34-летний форвард покинул «Барселону» в связи с истечением срока трудового соглашения. Месси принял решение продолжить карьеру в «ПСЖ» и заключил с французским грандом двухлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Хавьер Пасторе
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