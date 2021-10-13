​Президент «Севильи» объяснил, почему летом клуб не отдал Кунде в «Челси»

Президент «Севильи» Хосе Кастро ответил на вопрос, по какой причине клуб не продал защитника Жюля Кунде в «Челси» за 50 млн евро. Сделка могла произойти летом.

«У нас был отрицательный финансовый результат, вызванный пандемией. Не было ни абонементов, ни билетов, ни баров. Доходы от маркетинга и телевидения также пострадали.

Однако мы отказались от предложения «Челси» в размере 50 млн евро. Это наша сила.

Мы хотели создать более сильную команду. Такие у нас амбиции. Иногда из-за них возникает дефицит. Это нормально», - приводит слова Кастро Diario de Sevilla.

«Севилья» добивалась от «Челси», чтобы лондонский клуб заплатил за футболиста всю сумму отступных - около 80 млн евро.