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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Президент «Севильи» объяснил, почему летом клуб не отдал Кунде в «Челси»

13 Октября 2021 • 00:40 Комментировать (2)

Президент «Севильи» Хосе Кастро ответил на вопрос, по какой причине клуб не продал защитника Жюля Кунде в «Челси» за 50 млн евро. Сделка могла произойти летом.

«У нас был отрицательный финансовый результат, вызванный пандемией.  Не было ни абонементов, ни билетов, ни баров. Доходы от маркетинга и телевидения также пострадали.

Однако мы отказались от предложения «Челси» в размере 50 млн евро. Это наша сила.

Мы хотели создать более сильную команду. Такие у нас амбиции. Иногда из-за них возникает дефицит. Это нормально», - приводит слова Кастро Diario de Sevilla.

«Севилья» добивалась от «Челси», чтобы лондонский клуб заплатил за футболиста всю сумму отступных - около 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде
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Комментарии (2)
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KatyX
13 Октября 2021 в 01:18
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Манчестерский Иппатий
13 Октября 2021 в 01:08
Купи себе губозакаточную машинку... или оставайся в минусах.
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