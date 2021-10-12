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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» получила разрешение на полную заполняемость трибун на домашние поединки

12 Октября 2021 • 20:23 Комментировать

«Барселона» получила разрешение на полную заполняемость трибун «Камп Ноу». Об этом информирует Sport.es.

Президент Женералитета Каталонии Пере Арагонес распорядился снять ограничение на посещение различных мероприятий. Таким образом, трибуны «Камп Ноу» — домашнего стадиона «Барселоны» — могут заполняться на 100 процентов.

17 октября «сине-гранатовые» в очередном поединке Ла Лиги примут «Валенсию», а 20 октября в рамках Лиги чемпионов встретятся с киевским «Динамо».

После семи поединков подопечные Рональда Кумана занимают 9-ю строчку в таблице Примеры, набрав 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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